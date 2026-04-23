23 апреля на красноярском месторождении Торгашинское проведут взрывные работы

Сегодня, 23 апреля, с 12:00 до 17:00 на месторождении Торгашинское в Красноярске будет проведен массовый взрыв скважинных зарядов. Главное управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города напоминает красноярцам, что радиус опасной зоны составляет 550 метров. Начало, ход и окончание взрывных работ сопровождается звуковыми сигналами: один продолжительный — вводится опасная зона; два продолжительных — проводится взрыв; три коротких — завершение работ. Напомним, что в Красноярске 23 апреля также прошла проверка системы оповещения.