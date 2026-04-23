Рижский депутат объяснил антироссийские настроения певицы Лаймы Вайкуле

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что латвийская певица Лайма Вайкуле высказывает антироссийские и антисоветские позиции из-за внешних обстоятельств и политической конъюнктуры. По его мнению, это связано с тем, что она проживает в Прибалтике.
— Если ты хочешь жить в Латвии, то ты должен повестку соблюдать. Повестка такая, которую она (Вайкуле — прим. «ВМ») озвучила. Я с трудом ее понимаю, — заявил Росликов.
Он отметил, что в России, как ему кажется, артистка чувствовала себя более комфортно. По его словам, там ее любили и уважали. Также она имела доступ к представителям власти и высокопоставленным лицам.
Росликов добавил, что не понимает причин, по которым Вайкуле решила сменить жизнь в России на Латвию, передает РИА Новости.
Ранее украинские пользователи раскритиковали певицу Лайму Вайкуле после ее участия в рекламе сети супермаркетов. В ролике певица исполняет украинскую песню «Щедрик», однако это не вызвало одобрения аудитории.
Несмотря на заявленную проукраинскую позицию, певица до последнего получала доход в России через свой косметический бренд. Только суд лишил певицу доли в российском бизнесе.