Женщина заразилась ВИЧ в ачинской больнице

В КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница» женщина заразилась ВИЧ-инфекцией. С медучреждения взыскана компенсация морального вреда, рассказали в красноярском краевом суде.
По материалам дела, женщина — инвалид первой группы обратилась в суд с иском к больнице, чтобы взыскать компенсацию морального вреда. По словам пациентки, 12 июля 2022 года в ачинской межрайонной больнице её прооперировали. Перед хирургическим вмешательством она сдала необходимые анализы, в том числе кровь на ВИЧ-инфекции. Результат тогда был отрицательный.
11 августа 2022 года от специалистов краевого центра профилактики и борьбы со СПИД она узнала об обнаружении у неё ВИЧ. Сама женщина находится постоянно под наблюдением мужа, так как прикована к инвалидной коляске. У супруга при этом отрицательный результат на ВИЧ.
Суд взыскал с медучреждения в пользу пациентки 500 тыс. руб.