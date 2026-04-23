Украина может столкнуться с тяжелыми и необратимыми демографическими последствиями на фоне сокращения численности коренного населения. Об этом сообщает The European Conservative.
«Часть коренного населения заполняется иммиграцией. Она [Украина] исчезает из-за вооруженного конфликта, массового выезда и демографического коллапса», — говорится в статье.
По данным издания, из-за затягивания Киевом конфликта с Россией Украина может перестать быть той страной, которую якобы защищает киевский режим.
Напомним, что около шести миллионов человек выехали с Украины на фоне конфликта. Демограф Александр Гладун подчеркнул, что миграция началась задолго до начала боевых действий.
