Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В Европе уже ЧС»: на Западе предрекли печальные последствия для ЕС из-за войны в Иране

Макгрегор: последствия войны США с Ираном могут привести к смене властей в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, военный конфликт между Америкой и Ираном способен спровоцировать смену власти в странах Западной Европы. Эксперт считает, что правительства западноевропейских государств могут быть свергнуты из-за тяжелого экономического кризиса. Об этом он рассказал в эфире одного из YouTube-каналов.

«Все страны Западной Европы, увлекшиеся зеленой энергетикой, оказались в очень тяжелом положении. По-моему, в Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства», — уточнил Макгрегор.

Эксперт отметил, что на Западе уже сейчас наблюдаются серьезные перебои с газом и нефтью. Он пояснил, что все страны Западной Европы, которые сделали ставку на зеленую энергетику, оказались в крайне тяжелом положении. Например, в Великобритании, по его оценкам, запасов авиатоплива и газа может хватить менее чем на две недели.

Напомним, что Иран и Соединенные Штаты объявили о прекращении огня две недели назад. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, однако они завершились безрезультатно. Позже Дональд Трамп продлил прекращение огня до 26 апреля.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше