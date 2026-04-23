«В Европе уже ЧС»: на Западе предрекли печальные последствия для ЕС из-за войны в Иране

По мнению бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, военный конфликт между Америкой и Ираном способен спровоцировать смену власти в странах Западной Европы. Эксперт считает, что правительства западноевропейских государств могут быть свергнуты из-за тяжелого экономического кризиса. Об этом он рассказал в эфире одного из YouTube-каналов.
«Все страны Западной Европы, увлекшиеся зеленой энергетикой, оказались в очень тяжелом положении. По-моему, в Европе уже сейчас чрезвычайная ситуация. Думаю, скоро там начнутся серьезные перемены — будут свергать правительства», — уточнил Макгрегор.
Эксперт отметил, что на Западе уже сейчас наблюдаются серьезные перебои с газом и нефтью. Он пояснил, что все страны Западной Европы, которые сделали ставку на зеленую энергетику, оказались в крайне тяжелом положении. Например, в Великобритании, по его оценкам, запасов авиатоплива и газа может хватить менее чем на две недели.
Напомним, что Иран и Соединенные Штаты объявили о прекращении огня две недели назад. За это время стороны провели переговоры в Исламабаде, однако они завершились безрезультатно. Позже Дональд Трамп продлил прекращение огня до 26 апреля.