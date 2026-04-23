Работодатель обязан повышать зарплату раз в год: напомнили волгоградцам

Работодатели в Волгоградской области, как и других регионов России, обязаны индексировать зарплаты сотрудникам не реже раза в год — на уровень не ниже роста потребительских цен. Об этом напомнила Ирина Котлярова, руководитель кадровой компании из Приморского края.
Основа требования — статья 134 Трудового кодекса РФ. Она гарантирует всем работникам повышение реального содержания зарплаты в связи с ростом цен на товары и услуги, — пишут «Известия».
Для коммерческих организаций порядок индексации законом не прописан. Поэтому условия и периодичность повышения нужно закреплять в коллективных договорах, соглашениях или локальных актах компании. Работодатель может проиндексировать как всю сумму выплат по трудовому договору, так и только оклад. Во втором случае с сотрудником обязательно заключают дополнительное соглашение.
Важный момент: индексацию проводят одновременно для всех сотрудников и с одинаковым коэффициентом. Это правило действует независимо от условий труда, а также для тех, кто сейчас в оплачиваемом или неоплачиваемом отпуске.
Если работодатель не индексирует зарплату или не оформил соответствующие документы, ему грозит штраф.
