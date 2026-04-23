Работодатель обязан повышать зарплату раз в год: напомнили волгоградцам

Для коммерческих организаций порядок индексации законом не прописан. Поэтому условия и периодичность повышения нужно закреплять в коллективных договорах, соглашениях или локальных актах компании. Работодатель может проиндексировать как всю сумму выплат по трудовому договору, так и только оклад. Во втором случае с сотрудником обязательно заключают дополнительное соглашение.