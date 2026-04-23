Белки-маркеры нейродегенерации обнаруживаются за годы до болезни

Ученые нашли способ предсказывать риск деменции, болезней Паркинсона и двигательных нейронов за годы до первых симптомов. Отслеживание изменений в белках, обитающих в кишечнике, способно выявить людей с повышенным риском развития нейродегенеративных заболеваний. К такому обнадеживающему выводу пришли авторы масштабного исследования, опубликованного в журнале Gastroenterology.
Эксперты обнаружили, что аномальные белки, связанные с болезнью Паркинсона, Альцгеймером и заболеванием двигательных нейронов, можно зафиксировать в тканях кишечника за семь лет до появления первых симптомов. Эти изменения способны помочь врачам выявлять пациентов из группы риска задолго до того, как болезнь заявит о себе в полную силу, открывая возможность отсрочить ее наступление с помощью раннего вмешательства и коррекции образа жизни.
«Мы видим явные свидетельства того, что те же патологические изменения белков, которые происходят при нескольких нейродегенеративных заболеваниях, могут возникать в кишечнике на много лет раньше, чем мы предполагали ранее, — заявила ведущий автор исследования профессор Дженна Грегори. — Это открывает совершенно новые возможности для ранней диагностики и вмешательства. Подобные состояния слишком долго диагностировались с опозданием. Мы усвоили: раннее выявление — ключ к улучшению исходов. Такой подход способен сместить фокус с реагирования на профилактику, где и кроется наибольший эффект».
Доктор Ангус Уотсон, колоректальный хирург и соавтор работы, добавил, что полученные данные позволят перепрофилировать рутинные анализы для более раннего выявления пациентов из группы риска.
Команда исследователей проанализировала биоптаты кишечника 196 участников в возрасте 60 лет и старше. Все они обращались к врачам с необъяснимыми проблемами пищеварения, но не имели неврологических заболеваний. За участниками наблюдали на протяжении примерно 14 лет, отслеживая развитие неврологических расстройств с течением времени.
Исследователи искали изменения в трех белках, связанных с нейродегенерацией: TDP-43, α-синуклеине и тау-белке — токсичном протеине, который, как полагают, стоит за симптомами болезни Альцгеймера. Признаки неправильного сворачивания белков были обнаружены в 60 процентах случаев. Участники с белковыми аномалиями оказались значительно более склонны к развитию деменций, не связанных с Альцгеймером, или таких состояний, как болезнь Паркинсона.
Результаты показали, что биопсия кишечника позволяла верно определить заболевание более чем в 80 процентах случаев. При этом большее количество дефектных белков коррелировало с более низкими шансами на выживание. Крайне важно, что эти изменения в кишечнике наблюдались за семь лет до появления симптомов, что указывает на существенное временное окно для потенциального раннего вмешательства.
Группа ученых надеется, что их открытие приведет к разработке новых скрининговых стратегий, которые позволят врачам не только выявлять людей из группы риска, но и более пристально отслеживать реакцию на лечение.
Профессор Грегори резюмировала: «Исследование подчеркивает острую необходимость в более совершенных инструментах выявления нейродегенеративных заболеваний. Для многих из этих состояний до сих пор не существует эффективных методов лечения, поэтому ранняя диагностика и масштабируемые подходы к скринингу приобретают особую важность для улучшения исходов. Мы надеемся, что это поможет вывести стратегии раннего выявления и профилактики на передний план в борьбе с нейродегенеративными заболеваниями».