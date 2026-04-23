В Волгоградской области отменили действовавший всю ночь режим беспилотной опасности

Действовавший более девяти часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской области.
Об угрозе налета БПЛА волгоградцев предупредили накануне в 21:54. После полуночи сотрудники Росавиации ограничили и работу аэропорта. Уже утром стало известно, что дежурные расчеты ПВО ликвидировали в регионе смертоносные летательные аппараты. Отчитываясь о 154 уничтоженных над территорией страны дронах, точного количества пораженных целей в Волгоградской области Минобороны не называет.
В 7:20 в МЧС объявили о минувшей беспилотной опасности. Горожанам разрешили спокойно подходить к окнам и без опаски идти по открытым участкам улиц.
Фото Андрея Поручаева.
