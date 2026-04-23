БПЛА атаковали Нижегородскую область 23 апреля: что известно?

Вражеские БПЛА уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над Нижегородской областью.
Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что атака произошла в период с 20:00 22 апреля до 07:00 23 апреля.
В общей сложности, на регионами России в этот промежуток времени уничтожили 154 БПЛА самолётного типа. Враг пытался атаковать также Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Самарскую области, Республику Крым, беспилотники сбивали и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов), по данным Росавиации, не принимает и не отправляет самолёты с 02:53 22 апреля. Решение принято из соображений безопасности, информацию о рейсах следует уточнять на табло, сообщает сам аэропорт, работающий в усиленном режиме.
Мобильный интернет в Нижнем Новгороде ограничен.
Региональные и местные власти о последствиях атак в Нижегородской области пока не сообщают. А вот в Самаре беспилотник вызвал возгорание крыши многоэтажного дома, люди эвакуированы, один человек погиб и двое ранены, сообщил губернатор соседнего приволжского региона Вячеслав Федорищев.
Напомним, предыдущая атака БПЛА на Нижегородскую область была предпринята 18 апреля, о пострадавших и разрушениях не сообщалось. Более серьёзной была атака в Вербное воскресенье 5 апреля — тогда потушили возгорания на объектах нефтеперерарабывающего завода и Новогорьковской ТЭЦ в Кстовском районе.