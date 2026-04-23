БПЛА атаковали Нижегородскую область 23 апреля: что известно?

Аэропорт Чкалов работал по плану «Ковёр».

Вражеские БПЛА уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны над Нижегородской областью.

Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что атака произошла в период с 20:00 22 апреля до 07:00 23 апреля.

В общей сложности, на регионами России в этот промежуток времени уничтожили 154 БПЛА самолётного типа. Враг пытался атаковать также Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Самарскую области, Республику Крым, беспилотники сбивали и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Международный аэропорт Нижний Новгород (Чкалов), по данным Росавиации, не принимает и не отправляет самолёты с 02:53 22 апреля. Решение принято из соображений безопасности, информацию о рейсах следует уточнять на табло, сообщает сам аэропорт, работающий в усиленном режиме.

Мобильный интернет в Нижнем Новгороде ограничен.

Региональные и местные власти о последствиях атак в Нижегородской области пока не сообщают. А вот в Самаре беспилотник вызвал возгорание крыши многоэтажного дома, люди эвакуированы, один человек погиб и двое ранены, сообщил губернатор соседнего приволжского региона Вячеслав Федорищев.

Напомним, предыдущая атака БПЛА на Нижегородскую область была предпринята 18 апреля, о пострадавших и разрушениях не сообщалось. Более серьёзной была атака в Вербное воскресенье 5 апреля — тогда потушили возгорания на объектах нефтеперерарабывающего завода и Новогорьковской ТЭЦ в Кстовском районе.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
