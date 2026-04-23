В школе на Аэровокзальной продолжается капитальный ремонт: завершены ключевые этапы усиления конструкций

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается капитальный ремонт школы на улице Аэровокзальной, 4 г, закрытой в 2020 году из-за аварийного состояния. На текущий момент строители завершили масштабные подготовительные и восстановительные работы, включая демонтаж аварийных перегородок, полов, дверей, боковых крылец и старой кровли.
Как сообщили в администрации города, кровля полностью обновлена, а также усилены плиты перекрытий, фундамент и несущие конструкции здания. В рамках уже выполненных работ заменено 41 окно из 220, залито 1700 квадратных метров пола и оштукатурено 5200 квадратных метров стен на первом этаже. Кроме того, на втором и третьем этажах выполнена стяжка поверхностей общей площадью 1000 квадратных метров на каждом уровне.
Капитальный ремонт выполняет группа компаний «СтройИнновация» за счёт собственных средств в рамках договора о комплексном развитии территории на улице Партизана Железняка. Завершение всех работ запланировано на 2027 год.