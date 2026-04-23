В Хабаровске запустят дачный троллейбус с частыми рейсами

В Хабаровске с 27 апреля возобновит работу троллейбусный маршрут № 28, следующий от Дворца профсоюзов до дач малого аэропорта, — сообщает городская администрация.
Это направление традиционно востребовано у дачников: с наступлением сезона пассажиропоток здесь стабильно высокий. Чтобы справиться с нагрузкой, рейсы будут выполняться почти каждый час.
Первый троллейбус от остановки «Дворец профсоюзов» отправится в 07:37. Далее транспорт будет выходить на линию в 08:59, 10:21, 11:43, 13:05, 14:27, 17:11, 18:33 и 19:55.
В обратном направлении, от остановки «Дачи малого аэропорта», отправления запланированы на 08:18, 09:40, 11:02, 12:24, 13:46, 15:08, 17:52, 19:14 и 20:36. Последний рейс следует до троллейбусного депо.
Уточнить расписание и отследить движение транспорта в реальном времени можно на сайте «Транспорт27.рф», в приложении Go2bus или по круглосуточному телефону диспетчерской службы 45−00−56.