Ограничения ввели в аэропорту Нижнего Новгорода из-за атаки БПЛА

Аэровокзал продолжает принимать пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью в регионе объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным Министерства обороны России, над территорией Нижегородской области силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены несколько украинских дронов самолётного типа.

В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на приём и отправку рейсов. Несмотря на это, воздушная гавань продолжила принимать и обслуживать пассажиров, которые оказались в терминале в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

Меры связаны с ночной атакой беспилотников, которые сбивали минувшей ночью над регионом. Согласно данным Росавиации, ограничения на полеты продолжают действовать до сих пор.

Для людей с детьми работает комната матери и ребёнка. В залах ожидания можно воспользоваться кулерами с питьевой водой, бесплатным Wi-Fi и зарядными стойками для мобильных устройств. Круглосуточно доступен медицинский пункт. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний помогают пассажирам с любыми возникающими вопросами.

На период действия ограничений путешественникам рекомендовали уточнять статус и время вылета своих рейсов на официальном сайте аэропорта или напрямую в авиакомпании.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
