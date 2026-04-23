Родители назвали главный повод для гордости детьми: вежливость, а не оценки

Новый опрос показал: вежливость в общественных местах вызывает у родителей гораздо больше гордости за своих чад, чем любые школьные или спортивные достижения. Когда речь заходит о том, что действительно волнует мам и пап, оценки за экзамены и победы на школьных эстафетах заметно уступают простым словам «пожалуйста» и «спасибо».
А самым ярким воспоминанием для родителей оказывается вовсе не момент вручения награды на пьедестале, а первая удачная шутка, рассказанная ребенком.
Согласно опросу, проведенному по заказу американского детского бренда продуктов среди двух тысяч родителей, более половины респондентов превыше всего ценят, когда их дети говорят «спасибо» без напоминания. Чуть менее половины признались, что с особым удовольствием наблюдают, как ребенок моет посуду в чужом доме.
Доктор Мэрихан Бейкер, психолог, прокомментировала: «Результаты опроса отражают сдвиг в ценностях современных семей. Родители переосмысливают понятие успеха, делая ставку на моменты, демонстрирующие независимость, эмпатию и уверенность — будь то малыш, отважно пробующий оливки в кафе, или подросток, заваривающий вам чай просто так. Академические и спортивные достижения — это прекрасно, но характер, доброта и умение выстраивать связи остаются с человеком на всю жизнь».
Почти четверть родителей испытывают гордость, когда их дети чинно сидят в ресторане, причем почти половина призналась, что это дает им повод выложить фотографию отпрысков в социальные сети.
Среди качеств, которые родители больше всего хотят видеть в своих детях, лидирует доброта, за ней следуют честность, эмпатия и самостоятельность. А такие черты, как способность заступиться за дразнимого друга или упорство в сложной задаче, родители относят к важнейшим навыкам формирования характера.