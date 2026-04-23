Сенсационная находка: в Нижегородской области обнаружили гриб из Красной книги России

В регионе нашли редчайший вид гриба — это громкое событие для ученых-микологов.

Неизвестную ранее точку произрастания гриба Саркосома шаровидная (Sarcosoma globosum) в нашем регионе обнаружила Ольга Николаевна Паклина — педагог-организатор Экостанции Нижегородской области. Информация об этом размещена на странице в соцсети проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем».

В Красной книге России 2017 года была только одна точка в области, где встречается этот редчайший гриб — в Пижемском заповеднике. Позже волонтеры обнаружили еще три локации произрастания Саркосомы шаровидной. И вот — пятая за девять лет находка.

Этот гриб еще называют «ведьминым котлом» — он внесен в Красную книгу России и охраняется во всем мире. Собирать его запрещено — Саркосома шаровидная в некоторых регионах мира считается исчезающим видом.

В России с этим грибом связано множество легенд: считается, что «ведьмин котел» обладает омолаживающим эффектом. Однако эти мифы не имеют научного подтверждения.