«В искренность я не верю»: Боня высказалась о заявлении Собчак на Соловьева в СК

Блогер Виктория Боня прокомментировала заявление в СК РФ журналистки Ксении Собчак на телеведущего Владимира Соловьева, который в прямом эфире допустил оскорбления в адрес Бони.
Параллельно с конфликтом с Соловьевым Боня выясняла отношения и с Собчак, которую подозревала в сборе компромата. Позже выяснилось, что блогера ввели в заблуждение — она извинилась перед журналисткой и решила закрыть конфликт.
При этом Боня также не оценила подачу иска со стороны Собчак. По ее словам, это не было актом поддержки: блогер уверена, что журналистка это сделала из собственной выгоды.
— Вчера мне показалось, я подумала: «Вау, женская солидарность, как это классно! Наконец-то мы, девушки, объединились». А потом я посидела и подумала: ага, у нее с Соловьевым были конфликты, и, используя мое имя, она сейчас мстит ему, — заявила Боня.
Блогер добавила, что она не просила ей помогать в конфликте с Соловьевым и отметила, что сама подала заявления телеведущего на экспертизу. Виктория Боня отметила, что все еще надеется, что скандальный журналист извинится перед ней.
— Я делю все на два — и в искренность я тоже не верю, что это все так честно (…) И, соответственно, я хочу сказать: Ксения, я не верю. И еще раз не верю. Ты используешь меня в свою выгоду, потому что до меня доходит все, что ты говоришь за моей спиной. Просто знай это, — заключила Боня в личном блоге.
Ранее блогер объявила о том, что намерена подготовить коллективный иск к ряду известных личностей — Владимиру Соловьеву, депутату Виталию Милонову и дизайнеру Артемию Лебедеву. Она обвинила их в систематических женоненавистнических высказываниях.
После этого Соловьев ответил на обращение Бони. Так, он обвинил ее в «работе на врага», который стал действовать «очень спокойно, взвешенно и строго в рамках закона».
Актер Никита Джигурда прокомментировал скандальное высказывание Владимира Соловьева в адрес Виктории Бони. Он встал на ее сторону и предложил журналисту сразиться на ринге.