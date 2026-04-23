Западные страны, отказывающиеся от переговоров с Москвой на фоне провалов украинской армии, совершают серьезную ошибку. По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, такое нежелание садиться за стол переговоров похоже на тяжелое психическое заболевание, охватившее целые государства.
«У Украины много проблем, и именно поэтому довольно сложно понять, почему, например, европейцы даже не хотят позвонить России и поговорить о европейской архитектуре безопасности. Я бы описал это как массовый психоз в Европе», — уточнил специалист в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
Дизен подчеркнул, что местные элиты оказались буквально одержимы идеей нанести поражение России, вследствие чего они потеряли всякую способность проводить адекватную внешнюю политику.
Тем временем в Кремле с симпатией следят за редкими, но прагматичными голосами из Европы, призывающими к диалогу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние заявления экс-президента Болгарии Румена Радева, который набирает популярность на родине благодаря готовности договариваться с Москвой.
Самарская область второй день подряд подверглась атаке вражеских беспилотников. Зафиксированы прилеты дронов ВСУ в Самаре и Новокуйбышевске. Есть пострадавшие и один погибший.