Воронежский «Факел» не смог обыграть «Шинник», выдав худший отрезок сезона-2025/26

«Огнеопасные» в третий раз в этом чемпионате не могут выиграть на протяжении трех туров. Вслед за поражениями от московской «Родины» (1:3) и ростовской «Чайки» (0:2) воронежцы едва отскочили в схватке с «Шинником». До этого они дважды теряли очки в трех матчах кряду, но тогда набирали по два очка. В марте между нулевыми ничьими с новороссийским «Черноморцем» и челнинским «КАМАЗом» было поражение от волгоградского «Ротора» (0:1). А в сентябре за неудачей в матче с «Родиной» (0:2) последовали ничьи с красноярским «Енисеем» (1:1) и «Чайкой» (0:0).