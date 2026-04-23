Воронежский «Факел» не смог обыграть «Шинник», выдав худший отрезок сезона-2025/26

На воронежской «Маршакане» накануне вечером состоялся матч 30-го тура первой лиги по футболу. Местный «Факел» принимал ярославский «Шинник». Букмекеры предрекали легкую победу хозяев, оценивая шансы гостей чрезмерно высоким коэффициентом 6,5. Впрочем, «огнеопасные» в третьем туре кряду посрамили ожидания аналитиков и экспертов, выдав худший отрезок сезон.
Гости дважды выходили вперед — Кирилл Маляров и Дмитрий Самойлов отличились на 35-й и 65-й минутах соответственно. Но «Факел» пусть снова разочаровал, но все же показал зубы — ушел от поражения. Голы Акселя Гнапи (58-я) и Равиля Нетфуллина (72-я) принесли парням Олега Василенко ничью — 2:2.
Кстати, это уже третий очный матч, который завершился со счетом 2:2 в Воронеже. Ранее он фиксировался в 1996-м и 2017-м годах.
«Огнеопасные» в третий раз в этом чемпионате не могут выиграть на протяжении трех туров. Вслед за поражениями от московской «Родины» (1:3) и ростовской «Чайки» (0:2) воронежцы едва отскочили в схватке с «Шинником». До этого они дважды теряли очки в трех матчах кряду, но тогда набирали по два очка. В марте между нулевыми ничьими с новороссийским «Черноморцем» и челнинским «КАМАЗом» было поражение от волгоградского «Ротора» (0:1). А в сентябре за неудачей в матче с «Родиной» (0:2) последовали ничьи с красноярским «Енисеем» (1:1) и «Чайкой» (0:0).
Впрочем, даже вчерашняя осечка позволила «Факелу» увеличить отрыв от ближайшего преследователя. Дело в том, что «Родина» сыграла еще хуже — уступила на выезде «Ротору» (0:2). Таким образом, за четыре тура до финиша розыгрыша воронежцы единолично лидируют с 60 очками. Москвичи отстают на четыре балла. В зоне плей-офф также располагаются свердловский «Урал» (55) и «Ротор» (51). Для гарантированного возвращения в РПЛ «Факелу» нужно в оставшихся встречах набрать восемь очков, но может хватить и меньше, если «Урал» будет оступаться.
Теперь 27 апреля наши футболисты сыграют в Москве с «Торпедо». Начало в 17:30. «Родина» днем ранее примет на своем поле «Уфу», а «Урал» померится силами с «Челябинском».