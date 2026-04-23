В воронежской БСМП № 1 на проспекте Патриотов завершили капремонт трех отделений

Основные работы проводились в трех отделениях БУЗ ВО «ВГКБСМП № 1», расположенной на проспекте Патриотов. Общая площадь медицинских помещений, подвергшихся комплексному обновлению, составила около 6000 квадратных метров. Ремонт охватил три этажа больницы.
На втором этаже, где располагается первично-неврологическое отделение, были полностью заменены системы водоснабжения и электроснабжения. Кроме того, проведены работы по ремонту реанимационного блока и палат, предназначенных для ранней реабилитации. На седьмом (урологическом) и восьмом (втором хирургическом) этажах обновлены системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и пожарной сигнализации.
Во всех отремонтированных помещениях выполнена чистовая отделка высокого качества и установлена новая мебель. Благодаря этим изменениям палаты стали просторнее и лучше освещены, а рабочие места медицинского персонала улучшены благодаря эргономичной планировке.
Эта масштабная реконструкция является частью областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства.