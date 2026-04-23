В администрации рассказали о ситуации с паводком в Ласьве в Пермском крае

Администрация Краснокамского округа рассказала сайту perm.aif.ru о ситуации с паводком в посёлке Ласьва.
Вечером 20 апреля житель посёлка сообщил в ЕДДС о затоплении. Причина стал стремительный выход реки из берегов из-за непогоды. На следующий день в округе ввели режим повышенной готовности. Он продолжает действовать.
«Специалисты дважды в сутки, утром и вечером, выезжают на место для мониторинга обстановки и проводят подворовой обход. В ходе обследования информация о наличии заторов как возможной причины разлива не подтвердилась. Работы по обследованию русла реки продолжаются», — рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Краснокамского округа.
Для жителей подтопленных участков организовали подвоз воды и питания. На базе местной библиотеки работает круглосуточный пост аварийно-спасательного формирования. Жителей проинформировали о действиях на случай эвакуации.
Также администрация напомнила, что круглосуточный пост аварийно-спасательного формирования находится в Ласьве на улице Центральной, 18. Телефон ЕДДС — 112, 5−14−36.