В США сообщили о распространении агрессивных прыгающих червей

По данным властей, речь идёт об азиатском «прыгающем черве», которого также называют «сумасшедшим» или «змеиным». Он живёт один сезон и погибает при наступлении холодов, однако за короткое время активно разрушает верхний слой почвы. В ведомстве отметили, что этот вид быстро потребляет органические вещества на поверхности. Это приводит к разрушению слоя, который обеспечивает питание растений и поддерживает экосистему.