В Новосибирске запустят движение трамваев по эстакаде четвертого моста

На левобережной транспортной развязке четвёртого моста через Обь в Новосибирске завершается монтаж контактной сети для трамваев. Трамвайное движение по эстакаде планируют запустить уже на следующей неделе, сообщили в пресс-службе группы «ВИС».
Работы идут по графику: открытие движения для трамваев запланировано на ближайший понедельник. Трамвайная эстакада станет самой протяжённой в России — её длина составляет 632 метра, а общая длина открываемого участка достигает почти 1,5 километра.
