В США предупредили о распространении агрессивного инвазивного прыгающего червя

Власти штата Колорадо предупреждают о распространении агрессивного инвазивного вида червей, способного разрушать почвенный слой. Речь идет об азиатском «прыгающем черве», который, как отмечается, представляет угрозу для местных экосистем.
В министерстве сельского хозяйства штата пояснили, что этот вид отличается от обычных червей быстрым потреблением органики на поверхности. По их данным, это приводит к разрушению верхнего слоя почвы, необходимого для роста растений, полевых цветов и сохранения лесных экосистем.
Директор отдела растениеводства ведомства Вондирад Гебру заявил, что предотвращение распространения этого вида имеет ключевое значение для защиты почв и растительности. При этом он отметил, что на данный момент эффективных способов борьбы с такими червями не существует.
Также в ведомстве добавили, что в период активности черви повреждают корни растений и ускоряют высыхание почвы. В результате возникает ситуация, при которой питательные вещества формально присутствуют, но остаются недоступными для растений, передает РИА Новости.
В скором времени многие россияне начнут открывать огородный сезон. Одна из наиболее популярных ягод, которые выращиваются на грядках, — клубника. Председатель Московского межрегионального союза садоводов и общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов перечислил сорта клубники, которые дадут самые лучшие урожаи на даче.