В Хабаровском крае усилили меры безопасности на майские праздники

В регионе подготовят более 300 мероприятий и усилят охрану порядка.

В Хабаровском крае на майские праздники усилят меры безопасности. Вопросы подготовки к массовым мероприятиям обсудили на заседании антитеррористической комиссии под председательством губернатора Дмитрия Демешина, — сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

С 1 по 9 мая в регионе запланировано более 300 мероприятий. В них, по оценкам, примут участие свыше 200 тысяч человек. Центральным событием традиционно станет парад Победы в Хабаровске.

Отдельное внимание уделят обеспечению общественного порядка. На 1 мая к охране привлекут около 300 сотрудников, на 9 мая — порядка 3400 человек. Полиция перейдёт на усиленный режим службы.

Также предусмотрят дополнительные патрулирования улиц, корректировку схем движения транспорта и ограничение парковки вблизи мест проведения мероприятий.

Губернатор поручил заранее организовать установку металлодетекторов и определить схемы оцепления территорий, где пройдут основные праздничные события. Речь идёт о безопасности участников и зрителей, особенно в местах массового скопления людей.

Праздничные дни традиционно становятся временем большого городского движения и одновременно — периодом повышенной ответственности служб, которые обеспечивают порядок.