Была единственной у Сулеймана: Какими хитростями Хюррем даже в 50 лет обставляла юных наложниц

В гареме женщина переставала быть нужной, как только появлялись первые морщины. Но Хюррем-султан решила играть по другим правилам. Её последний хальвет оказался не финалом, а самой громкой победой. Представьте: вам за пятьдесят, кожа уже не та, а юные соперницы не перестают появляться в гареме. Что вы будете делать? По правилам вас должны отправить во Дворец слёз, или Старый дворец. Но Хюррем не хотела так просто сдаваться. Life.ru решил рассказать, как она победила возраст и почему именно последний хальвет фаворитки стал символом абсолютной власти над султаном? Но давайте сначала разберёмся, что из себя представляет этот хальвет?