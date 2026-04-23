Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 26 апреля откроется парковый сезон в парке Муравьева-Амурского

В Хабаровске парк приглашает на праздник Года единства народов.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске 26 апреля 2026 года в 13:00 на летней эстраде «Ракушка» краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоится официальное открытие паркового сезона «соБЫТИЕ» (0+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным министерства культуры Хабаровского края, центральной темой праздника станет Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным. На территории парка развернутся выступления этнических и народных коллективов, интерактивные площадки с выставками, мастер-классами и музейными экспонатами.

Для посетителей организуют «Русскую слободу», дегустации, выставку нанайского быта и центр здоровья. Впервые в мероприятии примет участие организация ортодоксального иудаизма «Мизрах».

Также в парке анонсировали программу на ближайшие дни: 1 мая пройдут «Первомайские гуляния», 2 мая — «Эстафета поколений», 9 мая — «Голоса Победы», 10 мая состоится концерт в поддержку героев специальной военной операции. Вход на мероприятия свободный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru