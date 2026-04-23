В Хабаровске 26 апреля откроется парковый сезон в парке Муравьева-Амурского

В Хабаровске 26 апреля 2026 года в 13:00 на летней эстраде «Ракушка» краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского состоится официальное открытие паркового сезона «соБЫТИЕ» (0+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным министерства культуры Хабаровского края, центральной темой праздника станет Год единства народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным. На территории парка развернутся выступления этнических и народных коллективов, интерактивные площадки с выставками, мастер-классами и музейными экспонатами.
Для посетителей организуют «Русскую слободу», дегустации, выставку нанайского быта и центр здоровья. Впервые в мероприятии примет участие организация ортодоксального иудаизма «Мизрах».
Также в парке анонсировали программу на ближайшие дни: 1 мая пройдут «Первомайские гуляния», 2 мая — «Эстафета поколений», 9 мая — «Голоса Победы», 10 мая состоится концерт в поддержку героев специальной военной операции. Вход на мероприятия свободный.
