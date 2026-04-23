В Ростове ушёл из жизни известный биолог Юрий Реков

За свою карьеру Юрий Иванович участвовал в 126 морских и речных научно-исследовательских экспедициях.

В донской столице ушёл из жизни известный 79-летний биолог Юрий Иванович Реков, почётный работник рыбного хозяйства России, кандидат биологических наук. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Юрий Иванович родился в Ростове. Ведущий научный сотрудник Азово-Черноморского филиала ВНИРО («АзНИИРХ») вышел на заслуженный отдых в 2020 году, завершив почти 50-летнюю карьеру в рыбохозяйственной науке.

С 1972 года он прошёл путь от старшего лаборанта до заместителя руководителя управления промысловых исследований. За это время участвовал в 126 морских и речных экспедициях общей продолжительностью свыше шести лет, ежегодно работал в береговых рейсах, а в 1977 году возглавил первую ледовую экспедицию института. В 1987 году Юрий Реков принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, за что был отмечен благодарностью командования.

Он остался единственным сотрудником АзНИИРХ, проводившим исследования на надводных судах, самолётах, вертолётах и в подводных аппаратах.

Редакция rostov.aif.ru приносит искренние соболезнования семье усопшего.