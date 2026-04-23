«Ротор» прервал беспроигрышную серию «Родины»: важная победа для волгоградцев

На стадионе «Волгоград Арена» в рамках 30‑го тура Первой лиги состоялся принципиальнейший матч между волгоградским «Ротором» и московской «Родиной».
Столичная команда подходила к игре в статусе одной из самых стабильных команд турнира: гости шли 18 туров без поражений и занимали 2‑е место в турнирной таблице, вплотную преследуя лидера. Для москвичей этот матч был шансом укрепить свои позиции в борьбе за прямое повышение в РПЛ.
«Ротор», в свою очередь, демонстрировал впечатляющую форму: команда находилась на 4‑м месте с серией из пяти побед подряд. С 48 очками в активе волгоградцы имели реальные шансы побороться не только за зону стыковых матчей, но при определённом раскладе, и за более высокое место, дающее шанс на прямое повышение.
Встреча, собравшая 10 893 зрителя, завершилась уверенной победой хозяев со счётом 2:0 — эта виктория стала шестой подряд для волгоградской команды и подтвердила серьёзность намерений «Ротора».
Первый тайм прошёл в равной борьбе без преимущества какой‑либо из команд. Игра характеризовалась плотной борьбой в центре поля и осторожными подходами к воротам — обе стороны действовали аккуратно, стараясь не допускать грубых ошибок в обороне. Команды обменялись жёлтыми карточками — по две у каждой стороны, что отражало напряжённость борьбы.
Но волгоградцам всё-таки удалось создать пару реальных моментов, но мяч никак не хотел залетать в ворота «Родины». Несколько раз игроки «Ротора» выходили на ударные позиции, однако либо подводила точность, либо уверенно действовал вратарь гостей.
А на 34‑й минуте у хозяев поля возник стопроцентный голевой момент: Имран Азнауров оказался в идеальной позиции всего в девяти метрах от ворот, но, к разочарованию трибун, пробил мимо.
Второй тайм начался с активных атак «Родины», которая стремилась взять игру под контроль. Однако «Ротор» грамотно выстраивал оборону и ждал своего шанса в контратаках. Решающий момент наступил на 72‑й минуте: Сергей Макаров выдал диагональ через полполя, на набегающего Саида Алиева. И уже в штрафной из-под защитника с левой ноги Саид точно выстрелил в дальний угол — 1:0. Этот гол охладил атакующий пыл гостей и придал уверенности волгоградцам.
Кульминация матча наступила в добавленное время: на 93‑й минуте Алиев вошёл в штрафную, где защитники ожидали от него удара, но Саид чуть продвинулся вперёд и выдал пас на Давида Давидяна. Давид закрепил успех «Ротора», забив второй гол и установив окончательный счёт — 2:0.
Дмитрий Парфёнов прокомментировал сложности этого матча из-за плотного графика:
— Ребята — красавцы. Выполняли то, что просили. Была задача максимально восстановить ребят и психологически. Это то, что они показали сегодня. Мы в принципе в них не сомневались, но когда ты 18 часов возвращаешься… Респект ребятам, то, что дисциплинированно отработали.
«Ротор» (Волгоград) — «Родина» (Москва) — 2:0 (0:0).
22 апреля. Волгоград. Стадион: «Волгоград Арена». Количество зрителей: 10893. Количество зрителей в гостевом секторе: 0.
Судьи: Данил Набока (Краснодар), Андрей Филипкин (Екатеринбург), Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону).
«Ротор»: Чагров, Данилкин, Коротков, Бардыбахин, Покидышев, Трошечкин, А. Макаров, Симонян (Давидян, 59), Азнауров (Родионов, 72), С. Макаров, Эльдарушев (Алиев, 59).
«Родина»: Волков, Дятлов, Мещанинов, Кризан, Сокол (Бессмертный, 81), Мусаев (Егорычев, 46), Фищенко (Сиссоко, 81), Бакаев, Рейна, Максименко (Абдусаламов, 46), Тимошенко (Гарибян, 81).
Голы: Алиев, 72 (1:0). Давидян, 93 (2:0).
Предупреждены: Покидышев, 37 (срыв перспективной атаки). Данилкин, 42 (срыв перспективной атаки). Алиев, 64 (грубая игра). Бардыбахин, 84 (грубая игра) — Сокол, 59 (неспортивное поведение). Мещанинов, 94 (неспортивное поведение).
Замечания по проведению игры: На 24-й минуте получил предупреждение администратор команды Серрано Аренас Хосе Мануэл за демонстративное несогласие с решением судьи. На 80-й минуте получил предупреждение старший тренер команды Ковтун Юрий Михайлович, за демонстративное несогласие с решением судьи.
Победа над «Родиной» наглядно продемонстрировала одно из ключевых преимуществ «Ротора» — хорошую глубину состава. Фактически у тренера есть две равноценные по уровню команды, которые могут менять стиль игры по ходу матча. Это даёт волгоградцам серьёзное тактическое преимущество в концовке сезона, когда плотность календаря возрастает.
Наставник волгоградцев Дмитрий Парфёнов продемонстрировал умение грамотно использовать ротацию: он делая замены, меняет ход игры в нужное ему русло.
«Ротор» показал состоятельность своих притязаний на повышение в классе. Команда доказала, что готова бороться за высокие места и способна побеждать сильных соперников, даже если те идут без поражений на протяжении многих туров. Уверенность в своих силах, подкреплённая глубиной состава и грамотной тренерской работой, делает волгоградцев одним из претендентов на выход в РПЛ.
Следующий матч «Ротор» проведёт на «Волгоград Арене» 26 апреля в 17:00. Соперником станет ульяновская «Волга».
Александр Веселовский.
Фото Андрея Поручаева.