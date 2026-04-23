Глава МВД Кубраков назвал алгоритм действий милиции к пьющим белорусам

Министр внутренних дел Иван Кубраков назвал алгоритм действий милиции к пьющим белорусам. Подробности сообщает МВД.
Глава ведомства отметил снижение уровня преступности в Беларуси до минимума. По его словам, подобное является результатом эффективной работы сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск МВД.
Иван Кубраков заявил, что заказные убийства, которые были характерны для 1990-х, ушли в прошлое. Остается бытовая преступность, главная причина которой — злоупотребление алкоголем.
— Алгоритм принимаемых нами мер: беседа участкового, подключение врачей. Если человек не лечится добровольно — административное воздействие, — сообщил министр внутренних дел.
Кубраков также сказал про направление белорусов в лечебно-трудовой профилакторий, если другие меры не помогают.
