Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту им. Чкалова

Меры введены для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Нижегородская правда

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сегодня, 23 апреля, с 02:54 в нижегородском аэропорту временно ограничили полеты. Меры ввели для обеспечения безопасности пассажиров. В результате были задержаны рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотников над Россией, в том числе над Нижегородской областью.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми возобновляются с 8 июня.