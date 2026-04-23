Ограничения на полеты действуют в нижегородском аэропорту им. Чкалова

В аэропорту им. Чкалова в Нижнем Новгороде действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Сегодня, 23 апреля, с 02:54 в нижегородском аэропорту временно ограничили полеты. Меры ввели для обеспечения безопасности пассажиров. В результате были задержаны рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.
Напомним, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотников над Россией, в том числе над Нижегородской областью.
