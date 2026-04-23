Силы ПВО за ночь уничтожили 154 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника над десятью регионами РФ и акваториями двух морей. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, речь идет о БПЛА самолетного типа.
Перехват шел с 20:00 мск 22 апреля до 7:00 мск 23 апреля.
Дроны были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Самарской областями, а также над Крымом.
Кроме того, часть беспилотников перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.
В Ростовской области, по сообщению властей, перехвачены два десятка БПЛА над семью районами, атаке также подверглись Самара и Новокуйбышевск.