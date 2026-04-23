Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев ждут две сокращенные рабочие недели

В связи с праздниками красноярцев ждут две четырехдневные рабочие недели.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцев, как и всех россиян, работающих пятидневку, ждут две короткие рабочие недели. На предстоящей неделе будем работать четыре дня — с 27 по 30 апреля. В предпраздничный четверг домой можно будет уйти на час раньше. В честь Праздника Весны и Труда отдыхать будем с 1 по 3 мая.

Следующие длинные выходные ждут красноярцев уже 9 мая. День Победы в 2026 году выпадает на субботу, поэтому мы будем отдыхать и в понедельник, 11 мая. Пятница будет сокращённым рабочим днём.

Летом будет один нерабочий праздничный день. 12 июня вся страна отметит День России. А осенью традиционно отдохнем в честь 4 ноября, День народного единства.