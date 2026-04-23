Красноярцев ждут две сокращенные рабочие недели

Красноярцев, как и всех россиян, работающих пятидневку, ждут две короткие рабочие недели. На предстоящей неделе будем работать четыре дня — с 27 по 30 апреля. В предпраздничный четверг домой можно будет уйти на час раньше. В честь Праздника Весны и Труда отдыхать будем с 1 по 3 мая.
Следующие длинные выходные ждут красноярцев уже 9 мая. День Победы в 2026 году выпадает на субботу, поэтому мы будем отдыхать и в понедельник, 11 мая. Пятница будет сокращённым рабочим днём.
Летом будет один нерабочий праздничный день. 12 июня вся страна отметит День России. А осенью традиционно отдохнем в честь 4 ноября, День народного единства.