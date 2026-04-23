Прокуратура Балтийска требует отремонтировать опасную детскую площадку в парке Головко

Прокуратура Балтийска требует привести в надлежащее состояние детскую площадку на территории парка имени Головко. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
«Установлено, что при эксплуатации детского игрового оборудования на территории парка культуры и отдыха имени Адмирала Головко в Балтийске, произошло отделение элементов подвеса качелей от несущей перекладины, что создало угрозу безопасности жизни и здоровью детей», — говорится в публикации.
Объект находится на обслуживании МБУ «Благоустройство». По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю учреждения. Устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.
Стоит отметить, что в парке имени Головко в Балтийске ведут поэтапное благоустройство. Ранее на территории обновили центральную аллею, вымостили дорожки разноформатной плиткой, а также установили скамейки, урны и фонари. Кроме того, установили более 60 камер видеонаблюдения. Сейчас власти готовятся к следующему этапу благоустройства — запуску торговых точек.