Глава МВД Кубраков сказал, что никогда не возьмет в руки сотрудник органов внутренних дел

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал, что никогда не возьмет в руки сотрудник органов внутренних дел. Подробности опубликованы в телеграм-канале МВД.
Глава ведомства высказался о мошенничествах в сети. Злоумышленники используют бесконтактный способ совершения противоправных действий, все чаще втягивая несовершеннолетних.
По словам Ивана Кубракова, аферисты находятся за пределами Беларуси, используют перевод денег на подконтрольные счета за границу, а также курьеров. Он добавляет: бывают случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками.
Но благодаря внесенным в законодательство изменениям, милиция получила право блокировать определенные сделки до десяти дней для разбирательства в ситуации.
Министр внутренних обратился к белорусам с важным заявлением.
— Обращаюсь ко всем: донесите до каждого в своих коллективах, что ни один сотрудник правоохранительных органов никогда не возьмет в руки чужие личные деньги, — заявил глава ведомства.
Кубраков советует гражданам сразу же положить трубку, если им звонят с требованием передать деньги для декларирования.
