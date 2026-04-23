Глава МВД Кубраков сказал, что никогда не возьмет в руки сотрудник органов внутренних дел

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков сказал, что никогда не возьмет в руки сотрудник органов внутренних дел. Подробности опубликованы в телеграм-канале МВД.

Глава ведомства высказался о мошенничествах в сети. Злоумышленники используют бесконтактный способ совершения противоправных действий, все чаще втягивая несовершеннолетних.

По словам Ивана Кубракова, аферисты находятся за пределами Беларуси, используют перевод денег на подконтрольные счета за границу, а также курьеров. Он добавляет: бывают случаи, когда сами потерпевшие становятся преступниками.

Но благодаря внесенным в законодательство изменениям, милиция получила право блокировать определенные сделки до десяти дней для разбирательства в ситуации.

Министр внутренних обратился к белорусам с важным заявлением.

— Обращаюсь ко всем: донесите до каждого в своих коллективах, что ни один сотрудник правоохранительных органов никогда не возьмет в руки чужие личные деньги, — заявил глава ведомства.

Кубраков советует гражданам сразу же положить трубку, если им звонят с требованием передать деньги для декларирования.

Ранее Минчанка позвонила в милицию, когда ее пожилая мать захотела отдать 7000 рублей.

Тем временем ИИ отговаривал минчанку обращаться к мошенникам, но она поступила по-своему.

