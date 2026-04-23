Агрессивный прыгающий червь захватывает новые территории в США

Условия средней полосы России с холодной зимой и тёплым летом вполне подходят для этого вида, так как его коконы выдерживают заморозки до −15°C и ниже. На данный момент прыгающий червь официально не включён в перечень карантинных объектов РФ, однако фитосанитарные службы уже обращают внимание на риски, связанные с ростом объёмов импорта растений и грунтов из Европы. Эксперты рекомендуют садоводам внимательно осматривать покупной компост и почвосмеси на наличие крупных, активно извивающихся червей и плотных желтоватых коконов в субстрате.