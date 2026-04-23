Агрессивный прыгающий червь захватывает новые территории в США

Власти штата Колорадо зафиксировали распространение инвазивного азиатского прыгающего червя (Amynthas agrestis).

Власти штата Колорадо зафиксировали распространение инвазивного азиатского прыгающего червя (Amynthas agrestis). Этот вид, получивший прозвище «сумасшедший червь» за манеру резко извиваться и подпрыгивать, разрушает верхний плодородный слой почвы, делая её непригодной для местных растений и лесных экосистем.

«Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата, — заявил Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо. — К сожалению, на данный момент не существует эффективных химических или биологических методов борьбы с этим вредителем».

Министерство сельского хозяйства Колорадо подтвердило расширение ареала азиатского прыгающего червя, который также называют «змеиным червём». В отличие от обычных дождевых червей, улучшающих структуру почвы, этот инвазивный вид уничтожает органический слой на поверхности, что ведёт к эрозии и деградации земель.

Прыгающий червь живёт всего один сезон и погибает с наступлением холодов, но его коконы отлично переносят зиму. В период гиперактивности вредитель повреждает корни растений и ускоряет высыхание почвы, создавая «парадокс бедности питательными веществами»: химические элементы в почве присутствуют, но становятся недоступными для растений. Экскременты червя превращают землю в субстанцию, напоминающую кофейную гущу, которая не удерживает влагу.

Основные пути распространения — заражённая мульча, компост, саженцы и использование червей в качестве наживки для рыбалки. Власти призывают жителей сообщать о находках и не переносить грунт с подозрительных участков.

Может ли прыгающий червь появиться в России?

Теоретически такая угроза существует. Прыгающий червь уже закрепился в Европе и может попасть на территорию РФ несколькими путями: с импортным посадочным материалом (саженцы, луковицы), с заражённым грунтом или торфом из питомников, а также с декоративной мульчей.

Условия средней полосы России с холодной зимой и тёплым летом вполне подходят для этого вида, так как его коконы выдерживают заморозки до −15°C и ниже. На данный момент прыгающий червь официально не включён в перечень карантинных объектов РФ, однако фитосанитарные службы уже обращают внимание на риски, связанные с ростом объёмов импорта растений и грунтов из Европы. Эксперты рекомендуют садоводам внимательно осматривать покупной компост и почвосмеси на наличие крупных, активно извивающихся червей и плотных желтоватых коконов в субстрате.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше