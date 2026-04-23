Агрессивный прыгающий червь захватывает новые территории в США

Власти штата Колорадо зафиксировали распространение инвазивного азиатского прыгающего червя (Amynthas agrestis). Этот вид, получивший прозвище «сумасшедший червь» за манеру резко извиваться и подпрыгивать, разрушает верхний плодородный слой почвы, делая её непригодной для местных растений и лесных экосистем.
«Предотвращение распространения прыгающего червя в Колорадо имеет критическое значение для защиты здоровых почв и местных растений нашего штата, — заявил Вондирад Гебру, директор отдела растениеводства в министерстве сельского хозяйства Колорадо. — К сожалению, на данный момент не существует эффективных химических или биологических методов борьбы с этим вредителем».
Министерство сельского хозяйства Колорадо подтвердило расширение ареала азиатского прыгающего червя, который также называют «змеиным червём». В отличие от обычных дождевых червей, улучшающих структуру почвы, этот инвазивный вид уничтожает органический слой на поверхности, что ведёт к эрозии и деградации земель.
Прыгающий червь живёт всего один сезон и погибает с наступлением холодов, но его коконы отлично переносят зиму. В период гиперактивности вредитель повреждает корни растений и ускоряет высыхание почвы, создавая «парадокс бедности питательными веществами»: химические элементы в почве присутствуют, но становятся недоступными для растений. Экскременты червя превращают землю в субстанцию, напоминающую кофейную гущу, которая не удерживает влагу.
Основные пути распространения — заражённая мульча, компост, саженцы и использование червей в качестве наживки для рыбалки. Власти призывают жителей сообщать о находках и не переносить грунт с подозрительных участков.
Может ли прыгающий червь появиться в России?
Теоретически такая угроза существует. Прыгающий червь уже закрепился в Европе и может попасть на территорию РФ несколькими путями: с импортным посадочным материалом (саженцы, луковицы), с заражённым грунтом или торфом из питомников, а также с декоративной мульчей.
Условия средней полосы России с холодной зимой и тёплым летом вполне подходят для этого вида, так как его коконы выдерживают заморозки до −15°C и ниже. На данный момент прыгающий червь официально не включён в перечень карантинных объектов РФ, однако фитосанитарные службы уже обращают внимание на риски, связанные с ростом объёмов импорта растений и грунтов из Европы. Эксперты рекомендуют садоводам внимательно осматривать покупной компост и почвосмеси на наличие крупных, активно извивающихся червей и плотных желтоватых коконов в субстрате.