Ночью 23 апреля нижегородский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

В Нижнем Новгороде действуют ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Меры безопасности приняли в городе около трех часов ночи сегодня, 23 апреля. Об этом сообщает Росавиация.
Напомним, в четверг ВСУ предприняли попытку атаковать Россию при помощи беспилотников. По данным Минобороны, над регионами удалось обезвредить 154 дрона самолетного типа. БПЛА перехватили и над Нижегородской областью.
В целях безопасности ограничения на прием и выпуск бортов этой ночью ввели и в других городах, включая Ульяновск и Самару.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше