Ночью 23 апреля нижегородский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

В воздушной гавани имени Чкалова приняли меры безопасности.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде действуют ограничения на прием и выпуск авиалайнеров. Меры безопасности приняли в городе около трех часов ночи сегодня, 23 апреля. Об этом сообщает Росавиация.

Напомним, в четверг ВСУ предприняли попытку атаковать Россию при помощи беспилотников. По данным Минобороны, над регионами удалось обезвредить 154 дрона самолетного типа. БПЛА перехватили и над Нижегородской областью.

В целях безопасности ограничения на прием и выпуск бортов этой ночью ввели и в других городах, включая Ульяновск и Самару.

