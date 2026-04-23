Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не выиграем войну»: в США предложили ослушаться Трампа, чтобы сохранить лицо на Ближнем Востоке

Аналитик Макговерн: солдатам нужно отказать Трампу в наземном вторжении в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных не подчиняться президенту Дональду Трампу, если тот отдаст приказ о вторжении в Иран.

«Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории. В противном случае нас ждет настоящая война, и мы ее не выиграем», — уточнил эксперт в эфире YouTube-канала.

Аналитик подчеркнул, что сегодня он ожидает самого худшего развития событий именно из-за действий нынешней администрации Белого дома. Макговерн предупредил, что политика Вашингтона ведет к опасной эскалации в ближневосточном регионе.

Тем временем морская блокада Ирана, организованная американским флотом, только ухудшает положение самой Америки. Об этом предупредили журналисты издания The National Interest.

В публикации говорится, что с началом активных действий блокада теряет смысл инструмента принуждения. Авторы материала поясняют, что это становится лишь очередной ступенью для эскалации, которая, наоборот, дает Тегерану новые тактические возможности.

