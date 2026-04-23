«Мы не выиграем войну»: в США предложили ослушаться Трампа, чтобы сохранить лицо на Ближнем Востоке

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн призвал американских военных не подчиняться президенту Дональду Трампу, если тот отдаст приказ о вторжении в Иран.
«Чтобы США не проиграли, американским военным нужно ослушаться приказа Трампа, если он действительно настолько безумен, что попытается высадить сухопутные войска на иранской территории. В противном случае нас ждет настоящая война, и мы ее не выиграем», — уточнил эксперт в эфире YouTube-канала.
Аналитик подчеркнул, что сегодня он ожидает самого худшего развития событий именно из-за действий нынешней администрации Белого дома. Макговерн предупредил, что политика Вашингтона ведет к опасной эскалации в ближневосточном регионе.
Тем временем морская блокада Ирана, организованная американским флотом, только ухудшает положение самой Америки. Об этом предупредили журналисты издания The National Interest.
В публикации говорится, что с началом активных действий блокада теряет смысл инструмента принуждения. Авторы материала поясняют, что это становится лишь очередной ступенью для эскалации, которая, наоборот, дает Тегерану новые тактические возможности.