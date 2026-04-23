Рособрнадзор не увидел возможности альтернативы ЕГЭ в ближайшие 10 лет

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы не планируется, а возможная альтернативная система поступления в вузы может появиться не ранее чем через десять лет. Об этом сообщил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так все бурно развивается, может, лет через десять», — заявил он.
Рособрнадзор неоднократно говорил, что отмена ЕГЭ возможна лишь при наличии достойной альтернативы, которой сейчас нет. Поводом для обсуждения стали инициативы ряда депутатов Госдумы об отказе от экзамена и возвращении традиционной системы вступительных испытаний.
В свою очередь, президент РУДН, бывший министр образования (1998−2004) и один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов заявил, что в случае отмены ЕГЭ может вернуться практика поступления через подготовительные курсы при вузах, частных репетиторов и неформальные договоренности. По его словам, абитуриентам придется сдавать экзамены в конкретных университетах, при этом конкурс в среднем составляет около пяти человек на место.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».