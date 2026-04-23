Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Градсовет одобрил стройку парка и выставочного центра у гребного канала в Ростове

Участок в 22 гектара займут объекты для спорта и досуга.

Источник: Комсомольская правда

Градостроительный совет Ростовской области одобрил идею застройки территории в районе Гребного канала. Здесь разместят спортивно-рекреационный парк, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.

По словам главы региона, участок площадью 22 гектара станет единым кластером. Там создадут условия для профессионального и массового спорта, а также для отдыха жителей.

— Это должно быть малоэтажное строительство, чтобы архитектурные доминанты не заслоняли вид на остальной участок. Здесь нет места ни для жилых высоток, ни для чего-то другого. Это место исключительно для спорта! — заверил Юрий Слюсарь.

Также на заседании одобрили концепцию конгрессно-выставочного центра в районе Восточного шоссе. Проект не потребует бюджетных денег — его реализует инвестор. Условие: доработать вопросы с парковкой.

Кроме того, обсудили инженерные изыскания в пойме Дона. Там создадут сеть скважин для мониторинга грунтовых вод. Это поможет учитывать риски подтопления при будущей застройке.

— Все проекты обсуждаются открыто с участием архитекторов и экспертов. Любая застройка должна быть функциональной, вписываться в ландшафт, украшать город и быть комфортной для жителей, — добавил глава региона.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше