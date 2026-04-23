Градсовет одобрил стройку парка и выставочного центра у гребного канала в Ростове

Градостроительный совет Ростовской области одобрил идею застройки территории в районе Гребного канала. Здесь разместят спортивно-рекреационный парк, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ.
По словам главы региона, участок площадью 22 гектара станет единым кластером. Там создадут условия для профессионального и массового спорта, а также для отдыха жителей.
— Это должно быть малоэтажное строительство, чтобы архитектурные доминанты не заслоняли вид на остальной участок. Здесь нет места ни для жилых высоток, ни для чего-то другого. Это место исключительно для спорта! — заверил Юрий Слюсарь.
Также на заседании одобрили концепцию конгрессно-выставочного центра в районе Восточного шоссе. Проект не потребует бюджетных денег — его реализует инвестор. Условие: доработать вопросы с парковкой.
Кроме того, обсудили инженерные изыскания в пойме Дона. Там создадут сеть скважин для мониторинга грунтовых вод. Это поможет учитывать риски подтопления при будущей застройке.
— Все проекты обсуждаются открыто с участием архитекторов и экспертов. Любая застройка должна быть функциональной, вписываться в ландшафт, украшать город и быть комфортной для жителей, — добавил глава региона.
