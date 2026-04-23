Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 открыток к праздникам 23 апреля

23 апреля поздравлять можно велосипедистов и кактусоводов.

Источник: АиФ Волгоград

23 апреля — день удивительного калейдоскопа, когда в календаре встретились изобретательность русских умельцев, смелость и колючая красота мексиканских пустынь. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток ко всем трём праздникам, чтобы вы могли поздравить велосипедистов с открытием сезона, вдохновить близких на смелые поступки или порадовать тех, кто с любовью выращивает колючих питомцев на подоконниках.

День велосипедиста в России.

23 апреля российские любители двухколёсного транспорта отмечают неофициальный, но давно полюбившийся День велосипедиста. История праздника уходит корнями в 1801 год, когда уральский крепостной умелец Ефим Артамонов 23 апреля, как считается, собрал первый русский «велосипед-самокат» и даже добрался на нём до Москвы, преодолев около пяти тысяч вёрст.

Сегодня эта дата стала поводом для открытия велосезона, массовых велопарадов и акций, популяризирующих здоровый образ жизни. Чтобы поздравить поклонников активного отдыха и пожелать им «лёгких педалей», выберите яркую открытку из нашей коллекции.

День «Воспользуйся шансом».

23 апреля в мире отмечается Национальный день «Воспользуйся шансом» — праздник, посвящённый смелости, риску и новым возможностям. Этот день призывает выйти из зоны комфорта, преодолеть страх неизвестности и сделать то, на что давно не решались: начать новое дело, позвонить старому другу или отправиться в спонтанное путешествие.

Чтобы вдохновить близких на смелый шаг и пожелать им удачи в начинаниях, выберите мотивирующую открытку из нашей коллекции.

День кактусовода.

23 апреля во всём мире отмечается День кактусовода — праздник, объединяющий всех, кто неравнодушен к этим выносливым и колючим растениям. История кактусоводства началась в XIX веке, когда экзотические растения стали привозить из тропических стран в Европу и США, а в России они обрели популярность в 1960-х годах.

В этот день кактусоводы собираются вместе, чтобы обменяться опытом, показать свои коллекции и погрузиться в атмосферу уважения к природе. Чтобы поздравить знакомых цветоводов-любителей и порадовать их символичным подарком, выберите красивую открытку из нашей коллекции.

