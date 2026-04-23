Губернатор Красноярского края поручил совершенствовать систему поддержки одарённых школьников

В Красноярске на заседании профильного совета обсудили развитие системы выявления и поддержки способностей у детей и молодёжи. По итогам губернатор Красноярского края Михаил Котюков поручил расширить систему сопровождения талантливых детей. Ключевыми направлениями работы станут: увеличение числа специализированных классов в школах; кратный рост участников финала Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ); повышение доступности дополнительного образования для всех детей. Всегда говорю: способности есть у каждого ребёнка. Наша задача — вовремя их разглядеть и помочь раскрыть, — подчеркнул Михаил Котюков. За год число школьников Красноярского края, впервые проявивших себя в олимпиадах, выросло на четверть, а участников заключительного этапа ВсОШ — в полтора раза. Программы регионального центра «Спутник» освоили 16 тысяч ребят. Для поддержки одарённых детей и студентов в регионе действуют именные стипендии. Движение вперед есть. Но в крае 360 тысяч школьников. Работа с ними — потенциал для роста, — отметил губернатор. Вузы и колледжи должны формировать собственные базы перспективных абитуриентов и работать с ними адресно. Если ребенок показал результат, надо выстроить его полноценное сопровождение, создавать условия для новых достижений, помогать с выбором профессии, вовлекать в реальные проекты. Тогда у ребят будет интерес не получить разовую награду, а учиться и развиваться в крае. Добавим, поддержка и развитие талантов обозначены как один из ключевых приоритетов нацпроекта «Молодёжь и дети».