Путь в реанимацию: «Попкорновая болезнь» вейперов стремительно ползёт по России

Основную опасность для любителей «сладенького пара» представляют два диагноза: EVALI («Попкорновая болезнь») и облитерирующий бронхиолит. Если первое состояние развивается стремительно, то хорошо поддается лечению при своевременном вмешательстве. Вторая патология коварнее — она прогрессирует годами, постепенно разрушая дыхательную систему.
На ранних этапах недуг проявляется лишь незначительным покашливанием, которое многие игнорируют. Со временем присоединяется одышка, а иногда и повышение температуры. Пациенты обращаются в стационары, когда привычный образ жизни уже нарушен, а последствия становятся необратимыми.
Медики подчёркивают, что рост статистики обусловлен не только популярностью электронных устройств. Врачи научились точнее диагностировать специфические повреждения, вызванные курительными смесями, что позволяет выявлять скрытые угрозы гораздо раньше.
Первый случай так называемой «попкорновой болезни» отечественные специалисты зафиксировали в 2025 году у подростков из Томска. У пострадавших выявили тяжелое поражение легких и токсическое воздействие компонентов смесей на нервную систему. Эксперты предупреждают, что реанимация для курильщиков девайсов перестала быть редкостью.
