Путь в реанимацию: «Попкорновая болезнь» вейперов стремительно ползёт по России

В России наблюдается пугающая тенденция: число пациентов с осложнениями после использования вейпов увеличилось на 30% за минувший год. Врачи-пульмонологи отмечают, что чаще всего за медицинской помощью обращаются подростки и молодые люди до 35 лет. Это выяснил SHOT.