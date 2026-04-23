В Госдуме предложили включить приложения для знакомств в «белые списки»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким («Справедливая Россия») предложила включить приложения для знакомств в «белые списки» при сбоях связи.
«Считаю, что в условиях нестабильной работы интернета и перебоев со связью приложения знакомств стоит включить в так называемые белые списки, чтобы доступ к ним сохранялся даже при ограничениях», — сказала Ким РИА Новости.
По ее мнению, речь идет не о развлечении, а о важном социальном инструменте, который помогает людям знакомиться, выстраивать личные отношения и создавать семьи.
Как отметила депутат, в ситуации, когда цифровая коммуникация для миллионов людей стала частью повседневной жизни, ограничение доступа к дейтинг-сервисам фактически отсекает один из самых понятных и массовых способов знакомства.
Особенно это, по словам Ким, чувствительно для жителей крупных городов, молодых специалистов и тех, кто из-за высокой занятости или ритма жизни все чаще строит личное общение именно через онлайн-платформы.
Парламентарий подчеркнула, что демографическая политика должна учитывать реальные изменения в образе жизни общества.
«Если государство действительно заинтересовано в поддержке семьи и росте рождаемости, нужно смотреть на ситуацию честно: сегодня многие пары начинают общение именно в цифровой среде. Значит, такие сервисы тоже нужно воспринимать как часть инфраструктуры человеческих отношений», — считает она.
По мнению депутата, сохранение доступа к приложениям знакомств даже в условиях временных ограничений связи могло бы стать простым, но понятным шагом в поддержку личной жизни граждан.
«Люди должны иметь возможность находить друг друга, общаться, строить отношения. А крепкие отношения, семья и дети начинаются в том числе с возможности познакомиться», — подытожила Ким.