На текстильной фабрике в Иваново вспыхнул пожар на площади 1 тыс. кв. м

В Иваново загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 1 тыс.

В Иваново загорелось производственное здание. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба областного МЧС в Max.

Пожар возник в здании на улице Сосновая, 28. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», по этому адресу расположена текстильная компания «Красная Талка».

К тушению были привлечены 46 человек и 17 единиц техники. В 04:59 мск МЧС сообщило, что пожар был локализован, а затем ликвидирован.

Поздним вечером 22 апреля пожар также вспыхнул в Махачкале. Огонь охватил 600 кв. м крыши многоквартирного шестиэтажного дома на улица Северо-Осетинская. Из здания эвакуировали 75 человек, включая 24 ребенка. По предварительным данным, никто не пострадал.

