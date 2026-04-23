Создана система защиты электросетей от воздействия магнитных бурь

Ученые математически доказали, что опасность ГИТ зависит не только от силы магнитной бури, но и от топологии сети — того, как проложены линии электропередачи относительно направления геоэлектрического поля. На основе этого выделены критические узлы — подстанции, где необходимо устанавливать датчики в первую очередь. Специалисты предложили критерии обнаружения опасного режима в работе трансформаторов, позволяющие отличить аномалию, вызванную магнитной бурей, от обычных эксплуатационных искажений. Система учитывает также фоновые искажения тока в нейтрали трансформатора, мешающие вовремя заметить опасное явление. В пресс-службе подчеркнули, что этот аспект не был учтен в принятой ранее за образец канадской системе мониторинга ГИТ.