Красноярский «Енисей» разгромил «Сокол» в гостевом матче Первой лиги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Футболисты красноярского «Енисея» на выезде обыграли саратовский «Сокол» со счетом 4:0 в матче 30-го тура Первой лиги. Эта победа стала самой крупной для команды в текущем сезоне.
Счет на 36-й минуте открыл Андрей Окладников, замкнув подачу в штрафную. Во втором тайме он оформил дубль, отличившись на 71-й минуте. Еще через шесть минут Артем Погосов реализовал пенальти, а в концовке встречи забил второй мяч и установил окончательный счет.
Победа стала для «Енисея» третьей подряд с разницей более чем в два мяча: ранее команда обыграла «Чайку» (4:1) и «Челябинск» (3:0).
После 30 туров красноярцы набрали 43 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 26 апреля дома против «Нефтехимика» из Нижнекамска, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.