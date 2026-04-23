Градсовет одобрил парк и выставочный центр на левом берегу Ростова

Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Градостроительный совет Ростовской области поддержал создание спортивно-рекреационного парка у гребного канала и конгрессно-выставочного центра на Восточном шоссе. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Уточняется, что под спортивный кластер отведут 22 гектара: там разместят объекты для профессионального и массового спорта, а также зоны отдыха. Совет утвердил только малоэтажную застройку, чтобы сохранить видовые характеристики территории.

Конгрессно-выставочный центр построит частный инвестор без привлечения бюджетных средств. Концепцию одобрили с условием доработки парковочной схемы.

Отдельно градсовет утвердил программу инженерных изысканий в пойме Дона: там создадут сеть скважин для мониторинга грунтовых вод, чтобы учитывать риски подтоплений при будущем строительстве.

Слюсарь добавил, что при рассмотрении проектов совет придерживается трёх принципов: открытое обсуждение с экспертами, вписывание застройки в природный и архитектурный ландшафт, а также приоритет комфорта жителей.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше