Движение ограничили на трех улицах Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде временно изменилась схема проезда на нескольких участках в связи с работами по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом сообщили в городской администрации.
Ограничения начали действовать с шести утра 23 апреля и продлятся до одиннадцати вечера 7 мая 2026 года. В этот период будет частично перекрыто движение транспорта по бульвару Заречному, а также по улицам Геройской и Космонавта Комарова в местах их пересечения с трамвайными путями.
Автомобилистам стоит учитывать, что проезд в зоне производства работ сохраняется, однако организован всего по одной полосе в каждом направлении. Параллельно на это же время закроют движение в районе дома № 1к1 по улице Глеба Успенского — также на пересечении с трамвайными путями.
Водителей призывают быть внимательными на этих участках, заранее выбирать маршруты объезда и неукоснительно следовать указаниям установленных дорожных знаков.