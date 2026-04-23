Жителя Прикамья будут судить за терроризм

По данным следствия, в одном из мессенджеров с обвиняемым связался неизвестный, который предложил ему за деньги сжечь объекты энергоинфраструктуры. 4 и 5 марта 2025 года злоумышленник, которому на тот момент было 17 лет, при помощи горючей смеси поджег трансформаторную подстанцию под Краснокамском. В результате 50 домов, расположенных в садоводческом кооперативе, остались без энергоснабжения.