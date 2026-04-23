Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье зафиксировали 270 случаев нападения клещей с начала сезона

Укусы клещей отмечены на 36 территориях региона.

Источник: Комсомольская правда

С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 270 присасывания клещей к человеку, в том числе 60 случаев среди детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Укусы отмечены в 36 муниципалитетах Прикамья. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Перми — 41 случай, в Пермском районе — 38 случаев, в Краснокамском районе — 20 случаев.

Больше половины укусов клещей (51%) происходит на придомовых территориях. Еще 28% нападений фиксируют в индивидуальных садах, 21% — в лесу. При этом лабораторный анализ выявил один случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом.

В ведомстве напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща его следует удалить в медучреждении или самостоятельно с соблюдением мер предосторожности. Снятого клеща нужно сразу доставить в лабораторию для анализа.