В Прикамье зафиксировали 270 случаев нападения клещей с начала сезона

С начала сезона в Пермском крае зарегистрировано 270 присасывания клещей к человеку, в том числе 60 случаев среди детей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Укусы отмечены в 36 муниципалитетах Прикамья. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Перми — 41 случай, в Пермском районе — 38 случаев, в Краснокамском районе — 20 случаев.
Больше половины укусов клещей (51%) происходит на придомовых территориях. Еще 28% нападений фиксируют в индивидуальных садах, 21% — в лесу. При этом лабораторный анализ выявил один случай заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
В ведомстве напоминают, что при обнаружении присосавшегося клеща его следует удалить в медучреждении или самостоятельно с соблюдением мер предосторожности. Снятого клеща нужно сразу доставить в лабораторию для анализа.