Грязная тема. В Прикамье скорая не смогла проехать по непроходимой дороге

На днях жители Прикамья пожаловались в Сети на непроходимую дорогу в деревне Русалёвке (Чайковский округ). Проезжую часть по весне развезло настолько, что скорая помощь, спешившая к беременной женщине, не смогла проехать. Следственный комитет возбудил уголовное дело. А в местной администрации говорят, что смогут предпринять меры только, когда дорога полностью просохнет. подробности в материале сайта perm.aif.ru.
Старая проблема.
Посты о транспортной доступности деревни Русалёвки появляются в соцсетях не первый год и почти всегда сопровождаются зрелищными фото. На снимках вместо проезжей части грязное месиво. По сообщениям прикамцев, в нём неоднократно застревал транспорт: как автомобили местных жителей, так и спецтехника. К примеру, в 2025 г. из-за грязи не мог проехать реанимобиль. Люди в деревне говорят, что обращались в самые разные инстанции, но вопрос до сих пор не решён.
Один из последних постов по ситуации появился на днях. 10 апреля скорая не смогла добраться до нужного адреса, и медикам пришлось идти пешком до пункта назначения, а потом обратно — уже вместе с пациентом. В Минздраве Пермского края нам подтвердили, что такой инцидент действительно был.
«Поступил вызов к беременной пациентке 2001 года рождения, — рассказали изданию в министерстве. — Пешком в сопровождении бригады женщина прошла до машины расстояние около 300−400 метров. Пациентка получила медицинскую помощь своевременно и в полном объёме — она оказывается в любых условиях».
В соцсетях десятки недовольных комментариев. Жители говорят, что ситуация усугубляется.
«Проблемы с проезжей частью есть в деревнях по всему округу, — делятся мнением с изданием жители Чайковского округа. — Легко можно в ДТП попасть».
"Мы проживаем в Русалёвке на ул. Трактовой, ситуация ужасная, покрытия никакого нет. По дороге, если её можно так назвать, не то что не проехать, по ней даже пройти нельзя, сапоги засасывает, дети до школьного автобуса чистыми не добираются, — рассказала изданию местная жительница Полина Князева. — Мы свои личные автомобили вынуждены оставлять на обочине трассы, так как на нашу улицу не пробраться. Службы отказываются к нам выезжать.
Вывоз ТБО не осуществляется — дорога непроезжая. В прошлом году нам сказали, что будет отсыпка песчано-гравийной смесью. Но в этом году пришло уведомление, что ремонтные работы производить не станут, так как финансирование не выделено".
В бюджете были заложены деньги на то, чтобы привести дороги в порядок в 2026 г., говорят в деревне. Однако затем их перераспределили.
Информация о случившемся привлекла внимание Следственного комитета. Реакция последовала быстро.
«В Прикамье по информации, размещённой в соцмедиа, возбуждено уголовное дело о халатности при содержании дороги (ч. 1 ст. 293 УК РФ), — рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. — Предпринимаются необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан».
Делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе расследования.
«По сообщениям жителей, дорога, ведущая к домовладениям граждан, длительное время находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на грунтовом полотне образовались многочисленные колеи. Проезд транспорта, в том числе экстренных служб, затруднён. Несмотря на имеющиеся нарушения, меры по организации ремонтных работ не принимаются», — отмечают в Следкоме.
Когда ремонт?
В Следственном комитете нам сообщили, что расследование уголовного дела ещё продолжается. Жители надеются, что на этот раз им действительно помогут решить проблему.
Мы обратились в местную администрацию за разъяснениями по ситуации.
«Речь идёт о внутрипоселенческой проезжей части. В настоящее время из-за весеннего таяния снега на отдельных участках грунтовых дорог наблюдаются временные сложности с проездом, связанные с естественными природными процессами, — ответили изданию в пресс-службе администрации Чайковского округа. — Администрация округа сообщает, что после стабилизации погодных условий и полного просыхания грунта будет проведён плановый комплекс работ по грейдированию дороги».
Это позволит сделать дорогу безопасной и комфортной, считают власти. «АиФ-Прикамье» следит за развитием событий.