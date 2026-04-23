Грязная тема. В Прикамье скорая не смогла проехать по непроходимой дороге

Посты о транспортной доступности деревни Русалёвки появляются в соцсетях не первый год и почти всегда сопровождаются зрелищными фото. На снимках вместо проезжей части грязное месиво. По сообщениям прикамцев, в нём неоднократно застревал транспорт: как автомобили местных жителей, так и спецтехника. К примеру, в 2025 г. из-за грязи не мог проехать реанимобиль. Люди в деревне говорят, что обращались в самые разные инстанции, но вопрос до сих пор не решён.